На Всемирной консультативной встрече исламских ученых президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил свое возмущение по поводу ситуации в Газе и на оккупированных палестинских территориях. «В разных странах мира матери счастливо и с радостью отмечают этот особенный день со своими близкими, однако палестинские матери проводят этот день, обнимая окровавленные белые саваны своих отпрысков, убитых Израилем», — сказал он.

Глава государства также выразил свои соболезнования матерям из Палестины, Сирии и Туркестана, а также афганскому народу, пострадавшему от недавнего наводнения. Президент подчеркнул, что собрание исламских ученых призвано вселить мужество в сердца палестинцев и всех угнетенных народов. «Своим присутствием здесь вы не только выполняете свой человеческий и братский долг, но и своей достойной позицией вы провозглашаете всему человечеству, что угнетенные в Палестине не одиноки», — добавил он.

Президент Эрдоган раскритиковал международные организации и страны, которые, по его словам, поддерживают Израиль, несмотря на его агрессивные действия, что включает убийство тысяч палестинцев. «Мы стали свидетелями таких сцен, что слова не в состоянии их описать. Бомбы обрушивались на больницы, молельные дома, школы, гражданские поселения — объекты, которые неприкосновенны даже на войне», — заявил он, указывая на серьезные нарушения международных норм и прав человека.

По словам президента Турции, с 7 октября в секторе Газа происходит одна из самых жестоких боен в истории. «Израиль, с момента создания расширявший территории за счет оккупации, угнетения и бандитизма, продолжает проливать невинную кровь», — заявил он.

Как заявил глава государства, в Газе было убито 15 тыс. детей, большинство — женщины и гражданские, 35 тыс. палестинцев стали мучениками, 80 тыс. ранены, около 2 млн вынуждены были бежать из домов. «Газа, которая до 7 октября была тюрьмой под открытым небом, последние 219 дней превратилась в лагерь смерти, подобный тому, что можно было увидеть в гитлеровской Германии», — отметил Эрдоган.

Турецкий лидер осудил варварские действия Израиля, нарушившие даже всевозможные военные нормы, в том числе бомбардировки больниц, школ, гражданских объектов, убийства 150 журналистов и гумработников. «Это транслировалось на весь мир. Газа стала проверкой десятилетиями пропагандируемых ими ценностей. Истинное лицо международных структур предстало во всей наготе», — подчеркнул президент.

Эрдоган раскритиковал лицемерие стран, твердящих о правах человека, но поддержавших убийство 35 тыс. жителей Газы. «Мы видели, как те, кто вчера говорил о священном праве на протест, не потерпели акций в поддержку Палестины. Мы видели, что ЕС настолько предан Израилю, что не способен даже призвать к прекращению огня. Мы видели ректоров, уволенных со своих постов только за критику Израиля; политиков с разрушенными карьерами; артистов, подвергнутых угрозам; студентов, лишенных права голоса. Страны свобод скатились к фашизму, когда речь зашла об интересах Израиля», — резюмировал Эрдоган.

«Мы видели, как международные медиаорганизации не промолвили ни единого слова о 150 журналистах, чью кровь пролил Израиль. Мы видели, что ООН оказалась бессильна защитить даже собственный персонал, не говоря уже о палестинцах», — посетовал турецкий лидер и призвал все страны признать Государство Палестина как можно скорее.

Он подчеркнул, что ХАМАС сделал очень важный шаг на пути к постоянному прекращению огня. «Ответом администрации Нетахьяху на этот шаг ХАМАС стало нападение на невинных людей в Рафахе», — сказал Эрдоган.

Президент Эрдоган также подчеркнул, что Турция оказала Газе наибольшую гумпомощь — около 54 тыс. тонн, а также оказала лечение 400 раненым и больным палестинцам. Турецкий лидер пообещал продолжить поддерживать палестинский народ.