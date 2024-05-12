Глава Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Ибрагим Калын провел в воскресенье в Дохе переговоры с делегацией палестинского движения ХАМАС во главе с главой политбюро организации Исмаилом Ханией.

Стороны обсудили ситуацию в переговорах между ХАМАС и Израилем, а также усилия по установлению перемирия между палестинцами и еврейским государством.

По данным источников безопасности, на встрече ХАМАС выразил признательность Турции за посреднические усилия в диалоге с Израилем. Обсуждались полная ответственность Израиля в обеспечении перемирия и необходимость допуска гуманитарной помощи в сектор Газа.