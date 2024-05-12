ТУРЦИЯ
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Глава MİT провел переговоры с ХАМАС в Дохе
Глава турецкой разведки Ибрагим Калын встретился с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией и делегацией движения в Дохе
Глава MİT провел переговоры с ХАМАС в Дохе
Ибрагим Калын / Others
12 мая 2024 г.

Глава Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Ибрагим Калын провел в воскресенье в Дохе переговоры с делегацией палестинского движения ХАМАС во главе с главой политбюро организации Исмаилом Ханией.

Стороны обсудили ситуацию в переговорах между ХАМАС и Израилем, а также усилия по установлению перемирия между палестинцами и еврейским государством.

По данным источников безопасности, на встрече ХАМАС выразил признательность Турции за посреднические усилия в диалоге с Израилем. Обсуждались полная ответственность Израиля в обеспечении перемирия и необходимость допуска гуманитарной помощи в сектор Газа.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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