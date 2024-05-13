Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении в воскресенье сообщил о продолжающихся боях в нескольких населенных пунктах Харьковской области. Зеленский уточнил, что ожесточенные бои также происходят в различных частях Донецкой области.

Президент подчеркнул, что в Харьковской области ведутся «оборонительные бои» на больших участках фронта, где в пятницу российские войска начали крупномасштабное наступление с применением бронетехники.

«Есть села, которые из серой зоны фактически превратились в зону боевых действий. В некоторых из них оккупанты пытаются закрепиться, а другие используются для дальнейшего продвижения», — заявил Зеленский.

Президент Украины также отметил напряженность ситуации в Донецкой области. Он сообщил, что в течение последних 24 часов произошло 30 вооруженных столкновений на Покровском направлении, расположенном к северо-западу от Авдеевки, которая находится под контролем российских войск.

Генштаб Вооруженных сил Украины описал ситуацию на харьковском направлении как особенно сложную и переменчивую. Бои ведутся на нескольких участках, включая борьбу за контроль над приграничным городом Волчанск. В текущий момент, согласно сообщению Генштаба, российские войска добились «тактического успеха» на этом направлении.

«Продолжается развертывание резервов для стабилизации ситуации», — говорится в сообщении Генштаба в телеграм-канале.

Минобороны РФ подтвердило захват ряда населенных пунктов в Харьковской области. Среди них села Плетеневка и Гатище, которые находятся у северных окраин Волчанска. В начале войны город был захвачен российской армией, однако был отбит украинскими силами осенью 2022 года.