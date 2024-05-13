ПОЛИТИКА
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Турецкие ученые разработали технологию для определения микропластика
Преподаватель турецкого университета вместе с коллегами разработал технологию, которая позволяет быстро обнаружить микрочастицы пластика, который представляет угрозу для окружающей среды и здоровья. Их статья с описанием новаторской методики была опубликована в престижном международном научном журнале Advanced Materials. #нанопластик #Турция #Анкара #Билькент #микропластик #разработка #изобретение #ученые
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13 мая 2024 г.
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