Генеральный прокурор Таджикистана Рахмон Юсуф Ахмадзода и американский посол Мануэль Микаллер подписали меморандум о взаимодействии по проекту Системы сравнения и оценки персональных данных (PISCES), направленнЫЙ на контроль за перемещениями лиц, связанных с террористической деятельностью. О данном событии сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Таджикистана.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы информационного обмена по темам обеспечения безопасности государств, защиты прав граждан, а также противодействия насильственному экстремизму, терроризму, киберпреступлениям и транснациональной организованной преступности. Было достигнуто соглашение о продолжении сотрудничества в этих направлениях.

PISCES представляет собой систему пограничного контроля на базе биометрических данных, созданную в США в рамках Программы по пресечению терроризма (TIP) Государственного департамента. Этот проект был разработан с целью помочь странам улучшить их способности к формированию списка наблюдения, что облегчает процесс иммиграционного контроля.

США считают Таджикистан важным партнером в борьбе с терроризмом. В конце мая и начале июня прошлого года Таджикистан, Нидерланды, Румыния и США в сотрудничестве с управлением ООН по борьбе с терроризмом (UNOCT) и управлением по наркотикам и преступности (UNODC) провели командно-штабные учения «Снежный барс» в Душанбе.

По информации от американского посольства в Душанбе, начиная с 1992 года, США предоставили Таджикистану помощь в области безопасности на общую сумму свыше 330 млн долларов. Эта помощь включала передачу 400 автомобилей таджикистанским силовым структурам, обучение более чем 10 тыс. военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, финансирование реконструкции учебного центра миротворческого батальона Министерства обороны Таджикистана, а также строительство полигона Магоб для мобильных войск.