Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе 12 мая от украинских атак погибли 19 мирных жителей.

15 человек погибли из-за обрушения подъезда — в жилой дом попали фрагменты украинской ракеты, сбитой российским ПВО. Еще трое погибли во время вечерних ракетных ударов в тот же день. Также в больнице скончалась женщина, пострадавшая во время атаки 11 мая. Всего от крупнейшего с начала войны украинского удара по области пострадали 27 человек, уточнил губернатор. Десять из них получили амбулаторную помощь и отправлены домой.

«Шесть человек сейчас готовятся к отправке в федеральные клиники, в том числе и полуторамесячный ребенок вместе с мамой... 11 человек остаются в наших больницах — всем им оказывается необходимая медицинская помощь», — подчеркнул Гладков.

Как отметили в Минобороны РФ, 12 мая Украина нанесла массированный ракетный удар с применением баллистических ракет «Точка» и реактивных систем залпового огня «Адлер» и RM-70 «Вампир». Министерство уточнило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по городу не менее 12 ракет.

В результате удара по жилому дому обрушились по меньшей мере 10 этажей здания. Позже, во время поисковой операции, обрушились верхние перекрытия здания. Пострадали три спасателя.

И Киев, и Москва заявили, что они не нацеливаются на гражданское население. Однако по факту жертвами ударов обеих сторон становятся десятки мирных жителей.

В ответ на удары по Белгороду Россия начала массированный обстрел северо-востока Харьковской области Украины. В последние дни российские войска прорвались через границу и захватили не менее девяти деревень в этом районе. Этот шаг угрожает открытием нового фронта и вынуждает Киев направить дополнительные войска в этот район, в то время как российские силы наступают вдоль фронта на юге и востоке.