По данным правительства Афганистана, к 12 мая число погибших достигло 315 человек, более 1600 человек получили ранения.

Афганское Министерство внутренних дел сообщило, что наводнение, начавшееся 10 мая, наиболее сильно затронуло три провинции: Баглан, Тахар и Бадахшан.

Представители Всемирной продовольственной программы ООН отметили, что в результате стихийного бедствия было разрушено более 1000 домов. Большинство пострадавших районов недоступны для грузовиков.

Международная благотворительная организация Save the Children предупредила, что дети особенно сильно страдают от последствий стихии. По их оценкам, в пяти наиболее пострадавших районах провинции Баглан проживают около 600 000 человек, включая 310 000 детей.

Это уже второе разрушительное наводнение в Афганистане за последние месяцы. В апреле в результате проливных дождей и последующего наводнения погибло более 70 человек, было повреждено около двух тысяч зданий, три мечети и четыре школы.

Стихийные бедствия привели к гибели сельскохозяйственных животных, причинен ущерб аграрному сектору, уничтожены большие площади посевных земель и дорожной инфраструктуры.

«В результате недавних дождей и наводнений мы потеряли 50 соотечественников и еще 36 получили ранения. В общей сложности в результате этих наводнений погибло около 400 голов домашнего скота, было разрушено 706 домов, еще 1606 домов повреждены», — рассказал в апреле представитель министерства Джанан Сайек.