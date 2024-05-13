Угроза опасных инфекций: из-за израильских атак в Газе скопилось тысячи тонн отходов

Уже в течение нескольких месяцев на улицах Газы накапливаются отходы, которые коммунальные службы не могут вывезти из-за постоянных израильских атак. К тому же повреждены очистные сооружения и объекты по сбору и переработке мусора. Эксклав постепенно превращается в сплошную свалку, что может привести к распространению болезней. #мусор #Палестина #свалка #анисанитария #болезни #насекомые #Газа #Израиль