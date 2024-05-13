США хотят отговорить Израиль от военного наступления на Рафах, подчеркивая, что Тель-Авив делает недостаточно для обеспечения безопасности для 1,4 млн жителей города. Потому Вашингтон готов вмешаться и передать израильтянам разведданные о местонахождении лидеров ХАМАС и туннелях в Газе.

«Администрация Байдена предлагает Израилю ценную помощь, если он воздержится от вторжения, включая конфиденциальные разведданные, которые помогут израильским военным точно определить местонахождение лидеров ХАМАС и найти скрытые туннели группировки», — утверждают источники газеты The Washington Post (WP).

Газета уточняет: помимо разведданных, американские официальные лица также предложили помочь Израилю с эвакуацией жителей Рафаха. США якобы готовы предоставить палатки для возведения временных городов, а также помочь в создании системы доставки продуктов питания, воды и медикаментов, пишет WP.

Вслед за этой публикацией другая американская газета New York Times (NYT) 13 мая сообщила, что США определили местонахождение военного лидера ХАМАС Яхьи Синвара. По данным издания, он находится в туннелях Хан-Юнуса, а не в Рафахе.

Израильские военные на прошлой неделе приказали эвакуироваться сотням тысяч жителей восточной части Рафаха. Им предложено перейти в «гуманитарную зону» в Аль-Маваси. Хотя ранее Ближневосточное агентство ООН по палестинским вопросам (БАПОР) заявило, что Аль-Маваси нельзя считать безопасной зоной, так как она также подвергается обстрелам со стороны Израиля.

Тель-Авив утверждает, что 6 мая начал «ограниченную операцию» в Рафахе. Уже 7 мая израильские военные взяли под свой контроль КПП Рафах на границе с Египтом. Операция в Рафахе, по оценкам Израиля, продлится около двух месяцев, сообщил ранее израильский Channel 12.

На прошлой неделе администрация Байдена объявила о прекращении поставок вооружений Израилю в связи с планируемым вторжениям в Рафах.

Президент США Джо Байден уточнил: «Что касается наступательных вооружений того типа, который, вероятно, будет использоваться в Рафахе, то это просто неправильно. Мы не собираемся поставлять оружие и артиллерийские снаряды».