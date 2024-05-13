12 мая Израиль направил танки в Джабалию на севере Газы после ночи интенсивных воздушных и наземных бомбардировок. По данным Минздрава Газы, в результате ночных обстрелов города погибли 19 человек, десятки получили ранения.

Общее число погибших от израильского вторжения палестинцев 12 мая превысило 35 тыс. человек, уточнили в ведомстве.

В Джабалии находится крупнейший из восьми исторических лагерей беженцев в Газе, в котором проживает более 100 тыс. человек. Большинство из них — потомки палестинцев, изгнанных израильскими военными из городов и деревень на территории нынешнего Израиля во время арабо-израильской войны 1948 года.

«За последние недели мы выявили попытки ХАМАС восстановить свой военный потенциал в Джабалии. Мы действуем там, чтобы пресечь эти попытки», — заявил представитель израильской армии Даниэль Хагари, оправдывая ввод танков на север сектора.

Хагари также сообщил, что израильские силы, действующие в районе Зейтун города Газа, убили «около 30 палестинских боевиков». ХАМАС отрицает присутствие каких-либо бойцов в этом районе и подчеркивает, что жертвами ударов стали мирные жители.

Израильские войска продвинулись вглубь лагеря Джабалия дальше, чем в октябре, когда они в первый раз вторглись в северную часть сектора Газа. Жители лагеря сообщили о самых ожесточенных перестрелках за последние месяцы.

«Они бомбили повсюду, в том числе возле школ, в которых размещаются люди, потерявшие свои дома», — заявил 45-летний житель Джабалии Саед.

Израильские военные ввели танки в Зейтун, а также в Аль-Сабру — его жители также сообщили о сильных бомбардировках, разрушивших многоэтажные жилые дома.

Параллельно с этим израильские военные продвигаются на юге сектора, оккупировав еще большую часть Рафаха. Госсекретарь США Энтони Блинкен 12 мая предупредил, что Вашингтон не поддерживает планы Тель-Авива вторгнуться в город, однако не проводит для Израиля какие-либо «красные линии». Кроме того, дипломат отметил: Израиль рискует столкнуться с мятежом в Газе без послевоенного плана для эксклава.