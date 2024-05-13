Отношения Израиля и Египта дошли до самой низкой точки за последние 20 лет на фоне израильских планов вторгнуться в Рафах. Каир 12 мая заявил, что поддержит позицию Южной Африки в иске против Израиля в Международном Суде ООН (МУС).

МИД Египта уточнил, что решение было принято из-за растущих масштабов израильских операций в Газе и их последствий для мирного населения. При этом ведомстве не уточнило, что именно будет означать вмешательство в юридический процесс МУС. Ранее Египет уже представлял свои аргументы в деле по иску ЮАР, поддержав обвинения в адрес Израиля.

10 мая Южная Африка обратилась в суд с просьбой обязать Израиль вывести войска из Рафаха. Претория просит МУС обязать израильских военных действовать в рамках дополнительных чрезвычайных мер по текущему делу, в котором ЮАР обвиняет Израиль в геноциде.

Источники Reuters отмечают, что египетские официальные лица в крайне жесткой форме сообщили Израилю, что возлагают на него ответственность за срыв переговоров о прекращении огня, которые делегации ХАМАС, Израиля, США, Египта и Катара вели в Каире последние две недели. Дискуссии завершились безрезультатно, поскольку Тель-Авив отказался принять трехэтапный план урегулирования от ХАМАС.

Палестинское движение приветствовало решение Каира поддержать дополнительное обращение в МУС.

«Мы ценим заявление братской Арабской Республики Египет о намерении присоединиться к иску, поданному Южно-Африканской Республикой», — говорится в заявлении ХАМАС.

Между Израилем и Египтом есть договор от 1979 года об охране границы, в том числе в районе Рафаха. Глава МИД Египта Самех Шукри 12 мая намекнул, что в договоре есть механизмы «для устранения любых нарушений». Ранее Каир высказывался против израильского плана вторгнуться в Рафах, опасаясь, что это приведет к масштабным разрушениям и массовому исходу палестинцев на египетскую территорию.