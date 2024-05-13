Выходные в Грузии прошли под знаком самых масштабных за последние десятилетия протестов. Тысячи человек прошли маршем по Площади Европы в столице Тбилиси 11 мая, выступая против закона об «иностранном влиянии».

12 мая демонстранты собрались перед парламентом на ночной митинг и попытались заблокировать входы, чтобы не дать депутатам попасть в здание и проголосовать на очередном рассмотрении законопроекта. По подсчетам местных СМИ, на демонстрации вышли более 50 тыс. человек.

Полиция жестоко разогнала демонстрацию, и к утру понедельника возле парламента осталось всего несколько сотен человек. МВД республики отчиталось, что задержало 20 человек, в том числе трех иностранных граждан — двух американцев и россиянина.

Несмотря на масштабные протесты и попытки заблокировать парламент, законодатели смогли пробиться в здание. Депутатам потребовалось меньше минуты, чтобы одобрить голосование и подготовить инициативу к третьему — последнему — чтению законопроекта 14 мая.

Оппозиция рассматривает закон как угрозу свободе СМИ и стремлению страны вступить в Евросоюз. Инициатива обяжет СМИ, неправительственные и некоммерческие организации регистрироваться как «преследующие интересы иностранной державы», если они получают более 20% своего финансирования из-за рубежа.

Критики называют законопроект «российским законом», напоминая, что Москва использует аналогичные меры для подавления любого инакомыслия в стране. Иноагентские плашки получили все независимые СМИ, некоммерческие организации и активисты, критикующие курс властей.

Демонстрации сотрясают Грузию уже несколько недель, каждый раз заканчиваясь стычками с полицией, которая применяет слезоточивый газ и водометы для разгона толпы. Правящая партия «Грузинская мечта» заявляет, что законопроект необходим для пресечения «вредного иностранного влияния» на политику страны, и для предотвращения попыток неустановленных иностранных субъектов дестабилизировать Грузию.

Президент страны Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на закон, но у «Грузинской мечты» есть большинство в парламенте, достаточное для преодоления президентского вето.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель охарактеризовал действия парламента как «очень тревожное развитие событий» и предупредил, что «окончательное принятие этого закона негативно скажется» на вступлении Грузии в ЕС.