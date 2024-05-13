Для палестинцев практически не осталось безопасного места в Газе

Ситуация в Газе стремительно ухудшается, поскольку более 1,4 миллиона палестинцев — 1 миллион из которых бежали от авиаударов Израиля в другие части осажденного эксклава — теперь оказались в ловушке на самом юге Газы — в Рафахе, и им практически некуда идти. Гуманитарный кризис фактически превратился в катастрофу после того, как Израиль захватил КПП Рафах на границе с Египтом — важный путь для жизненно необходимой гумпомощи — и усилил атаки на юг Газы, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения в жилых районах Рафаха, сообщают в ООН. #trtнарусском #палестина #рафах #израиль #газа #оон #палестинцы #безопасность #атака #trtrussian