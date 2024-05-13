Глава иранского Стратегического совета по международным отношениям Камаль Харрази выразил озабоченность по поводу израильской ядерной угрозы.

«Мы по-прежнему хотим свободный от ядерного оружия регион, и продолжаем поддерживать эту идею, но мира и безопасности в регионе не будет до тех пор, пока Израиль, обладающий ядерным оружием, не будет разоружен», — заявил он на заседании Арабско-иранского диалога в Тегеране.

Харрази добавил, что Израиль угрожает странам региона, что способствует региональному неспокойствию. Он предостерег: «Если какая-либо страна захочет угрожать Ирану ядерным оружием, мы можем пересмотреть нашу ядерную доктрину. У руководства революции [Али Хаменеи] есть фетва, что ядерное оружие запрещено, но если враг вам угрожает, вы должны изменить свою доктрину».

После апрельской атаки Израиля на иранское консульство в Дамаске возникли разговоры о возможности отказа от фетвы Али Хаменеи, которая запрещает ядерное оружие. Джавад Керими Куддуси из Высшего совета национальной безопасности Ирана заявил, что первое ядерное испытание может произойти в течение недели после изменения фетвы, чем вызвал возмущение среди иранской общественности.

Президент Ирана Ибрагим Раиси подчеркнул, что производство ядерного оружия идет вразрез с фетвой Хаменеи, а также ядерной и оборонной доктриной Ирана. Тем временем гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что у Ирана достаточно обогащенного урана для изготовления «нескольких» ядерных бомб, если возникнет такая необходимость.