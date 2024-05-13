ПОЛИТИКА
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Пропалестинские активисты призвали Нидерланды бойкотировать продукцию компании ZARA
В Роттердаме пропалестинские активисты провели протест напротив магазина ZARA с призывом к посетителям бойкотировать продукцию бренда. Участники демонстрации раздавали прохожим брошюры с информацией о жертвах израильских атак в Газе. ZARA обвиняют в высмеивании палестинской трагедии в своей рекламной кампании и поддержке Израиля. #ZARA #протест #Нидерланды #Роттердам #бойкот #Газа #Палестина #Израиль
ьтитьит / Others
13 мая 2024 г.
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