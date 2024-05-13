Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что с января по апрель текущего года в страну вернулись 115 тыс. трудовых мигрантов. По его словам, власти получили задание обеспечить граждан работой и решить их социальные проблемы, передает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

За первые три месяца года родину нашли 58 тыс. узбекистанцев, в апреле число вернувшихся составило 57 тыс.

Президент также отметил, что до конца 2024 года ожидается возвращение еще 250-300 тыс. граждан. В связи с этим вопрос трудоустройства и повышения доходов населения становится особенно актуален, и местные власти должны тщательно контролировать эту ситуацию.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил создать единую информационную платформу для управления миграцией, которая будет интегрирована с системой «махаллинской семерки». Это направлено на оказание оперативной помощи узбекистанцам, находящимся в затруднительном положении за границей, и на облегчение их трудоустройства после возвращения на родину.

Кроме того, президент выделил опыт Сайхунабадского района Сырдарьинской области, где активно развиваются предпринимательство и малые предприятия в махаллях, а также сфера услуг. Этот опыт предполагается распространить по всей стране, однако во многих регионах процесс идет медленно, что привело к увольнению 382 чиновников районного уровня за халатность.

На совещании также обсуждалось развитие кожевенной и шелковой промышленности. Президент указал на то, что предприятия по производству кожи в прошлом году увеличили производство до 3 трлн сумов, причем половина этого объема пришлась на Андижан и Фергану. В связи с этим администрациям других регионов поручено активизировать работу по поиску оборотных средств для заводов и новых рынков сбыта. По состоянию на 2023 год готовая продукция составляла только 30% от общего объема экспорта.

В секторе шелководства Мирзиёев объявил о повышении закупочных цен на коконы на 25% и предоставлении фискальных льгот бизнесменам, работающим в этой отрасли. Среди льгот — освобождение от уплаты подоходного и социального налогов. Также чиновникам дано поручение выделить 105 тыс. гектаров земли для создания новых шелководческих ферм.