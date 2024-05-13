Порт Одессы вернулся к довоенным уровням отгрузки зерновых благодаря успехам военной кампании Украины в Черном море. Удары Вооруженных Сил Украины (ВСУ) по российским кораблям и базам в Крыму вынудили силы ВМФ РФ уйти из украинских вод — это обеспечило безопасный маршрут для доставки пшеницы и масличных культур за рубеж, пишет The New York Times (NYT).

Операция на море была настолько успешной, что морской экспорт зерна и масличных культур с Украины теперь приближается к довоенному уровню, пишет газета. За последние полгода страна экспортировала 27,6 млн тонн зерна и масличных культур через Черное море — это всего на 0,2 млн тонн меньше среднего объема экспорта за тот же период с 2018 по 2021 год.

Согласно украинским данным, в первом квартале 2024 года экспорт зерна через акваторию даже превысил довоенный уровень.

Сегодня Украина может использовать для экспорта зерна только порты в Одесской области, поскольку другие, например, порт Николаева, находятся слишком близко к российским позициям, либо заняты российскими войсками, как например Мариуполь. Несмотря на это, при объеме перевалки в 4,1 млн тонн зерна и масличных культур в месяц эти три порта приближаются к довоенным объемам экспорта.

Открытие одесских портов принесло долгожданное финансовое облегчение Украине. Потеряв во время войны ключевые экономические активы, такие как металлургические заводы в Донецкой области, включая объекты в Мариуполе, захваченные или разрушенные Россией, Украина теперь больше зависит от экспорта зерна для поддержания экономики.

Аналитическое агентство Dragon Capital прогнозирует, что возвращение к полноценной работе одесских портов может добавить несколько процентных пунктов к росту ВВП Украины в этом году. В целом ВВП страны может вырасти на 4% в 2024 году.

Однако аналитики предупреждают, что первоначальный успех нового торгового маршрута Украины может быть недолгим. Россия продолжает наносить удары по портовой инфраструктуре Одессы, а из-за нехватки средств ПВО все больше российских ракет достигают цели.

В середине апреля Россия нанесла удар по двум терминалам в Одесской области, уничтожив несколько контейнеров с зерном. Потому пока Украина спешит воспользоваться передышкой и экспортировать как можно больше зерновых.