Польская сторона отменила переговоры с Украиной по экспорту зерна, обвинив Украину в коррупции. Замглавы польского Минсельхоза Михал Колодзейчак заявил об отмене запланированного на 14 мая раунда переговоров.

«Обссуждения с Киевом прерваны, потому что очевидно, что мы не будем вести переговоры с людьми, которые обвиняются в коррупции. Мы планировали еще один раунд переговоров на 14 мая, но они были отменены», — заявил заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских районов Польши Михал Колодзейчак. «Этот вопрос [коррупции] должен быть прояснен».

Колодзейчак не пояснил, кого именно имел в виду, говоря об обвинениях в коррупции.

Ранее министр агрополитики Украины Николай Сольский был уволен Верховной радой из-за подозрений в завладении государственной землей на 291 млн гривен и попытке обогатиться еще на одном участке. 26 апреля за него внесли залог более 75 млн гривен.