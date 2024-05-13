ПОЛИТИКА
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Польша обвинила Украину в коррупции
Польская сторона отменила переговоры с Украиной по экспорту зерна, обвинив Украину в коррупции
Польша обвинила Украину в коррупции
Польская сторона отменила переговоры с Украиной по экспорту зерна / Photo: Reuters
13 мая 2024 г.

Польская сторона отменила переговоры с Украиной по экспорту зерна, обвинив Украину в коррупции. Замглавы польского Минсельхоза Михал Колодзейчак заявил об отмене запланированного на 14 мая раунда переговоров.

«Обссуждения с Киевом прерваны, потому что очевидно, что мы не будем вести переговоры с людьми, которые обвиняются в коррупции. Мы планировали еще один раунд переговоров на 14 мая, но они были отменены», — заявил заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских районов Польши Михал Колодзейчак. «Этот вопрос [коррупции] должен быть прояснен».

Колодзейчак не пояснил, кого именно имел в виду, говоря об обвинениях в коррупции.

Ранее министр агрополитики Украины Николай Сольский был уволен Верховной радой из-за подозрений в завладении государственной землей на 291 млн гривен и попытке обогатиться еще на одном участке. 26 апреля за него внесли залог более 75 млн гривен.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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