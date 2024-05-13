ПОЛИТИКА
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Обрушение жилого дома в Белгороде
Из-под завалов десятиэтажного подъезда в Белгороде, обрушившегося из-за попадания якобы фрагмента ракеты «Точка-У», достали тела 15 погибших, сообщает МЧС. Обрушение затронуло десять этажей дома, пострадали 40 квартир. Спасатели с помощью автовышки эвакуировали из квартир людей, которые оказались заблокированными из-за разрушения лестницы и лифта. #trtнарусском #белгород #завал #украина #россия #мчс #атака #эвакуация #ракета #точкау #спасатели #trtrussian
тиитьит / Others
13 мая 2024 г.
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