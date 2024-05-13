В президентском комплексе Бештепе в Анкаре началась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, прибывшим в Турцию с официальным визитом.

Самолет с греческой делегацией во главе с Мицотакисом приземлился в аэропорту Эсенбога в 15:08 по местному времени. В аэропорту премьер-министра встречали турецкие официальные лица, включая министра иностранных дел Хакана Фидана и послов двух стран.

В ходе визита Мицотакиса будут рассмотрены различные аспекты турецко-греческих отношений и обсуждены шаги для развития сотрудничества. Также запланирован обмен мнениями по актуальным региональным и глобальным проблемам. Ожидается подписание соглашений, направленных на укрепление двусторонних связей.

После встречи лидеры двух стран проведут совместную пресс-конференцию.