Утром в понедельник ВСУ атаковали российскую войсковую часть в аннексированном Крыму, сообщает российское издание ASTRA со ссылкой на источники в экстренных службах. Атака была предположительно совершена ракетами британского производства Storm Shadow.

Речь идет о «секретной» базе ПВО, относящейся к 3-му радиотехническому полку ВС РФ и располагающейся на горе Ай-Петри.

В результате воздушного удара инфраструктура базы получила повреждения, а также погиб как минимум один военнослужащий — командир войсковой части. Сообщается о раненых, число которых не уточняется.

Во времена СССР на горе Ай-Петри был развернут «Радиотехнический центр дальней разведки и наведения войск ПВО». База представляет собой комплекс радиолокационных систем, скрытую под шарообразными куполами. Вблизи расположен военный городок, где расквартирован персонал радиотехнического центра.

Гора Ай-Петри — один из туристических символов Крыма, поэтому сооружения центра ПВО нередко привлекали внимание приезжих, чьи маршруты пролегали по окрестностям базы.

В последний месяц удары по российским объектам в Крыму участились. Этой весной ВСУ дважды атаковали военный аэродром в Джанкое. Сообщалось, что для ударов использовались ракеты ATACMS. Американское издание Defense Express отмечало, что новые дальнобойные ракеты, полученные Киевом от западных союзников, будут в числе прочего применяться для поражения систем ПВО в Крыму.