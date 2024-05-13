Израильские военные начали новую волну атак по сектору Газа, по интенсивности сравнимую с пиком семимесячной войны против осажденного палестинского эксклава. По данным палестинского Министерства здравоохранения, с пятницы по всему сектору были нанесены мощные авиаудары, в результате которых погибли по меньшей мере 120 палестинцев и еще десятки получили ранения. Израиль одновременно вторгся в Джабалию на севере Газы, квартал Зейтун в городе Газа и восточную часть Рафаха.

Наступательные операции встретили ожесточенное сопротивление со стороны ХАМАС и других палестинских группировок, сообщают израильские СМИ со ссылкой на военных. 5 человек было убито и 68 человек были ранены за последние 48 часов. Среди пострадавших значится Йогев Бар Шешет, бригадный генерал и замглавы одного из комитетов Минобороны, — самый высокопоставленный израильский офицер, раненый в ходе войны на данный момент.

Десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома в Джабалии и Зейтуне из-за интенсивных обстрелов минувших дней. В Рафахе, по оценкам ООН, за неделю свои дома покинули порядка 360 тыс. человек.

«Люди бежали из-за ковровых бомбардировок и последующих артиллерийских обстрелов. Там очень тяжелая ситуация. Люди, которые недавно покинули Зейтун, говорят, что целые дома были сровнены с землей», - рассказал изданию Middle East Eye Махер Хаббуш, житель города Газа.

Большинство людей, спасающихся от боев на севере, нашли убежище в западной части города Газа, где после нескольких месяцев израильских атак отсутствует какая-либо инфраструктура.

«Люди покидают свои дома, не имея с собой ничего, поэтому они начинают искать предметы первой необходимости заново», - сказал Хаббуш.

«Некоторые люди искали убежище в больнице «Аль-Шифа», но ее больше не существует», - добавил он. «Семьи ищут убежище в школах, но они тоже переполнены».

Представители Палестинской гражданской обороны заявили, что бомбардировки напоминают «первые дни войны». По их словам, хотя атаки сравнимы по интенсивности, их последствия — куда серьезнее. Это связано с тем, что медицинские службы и службы спасения истощены после месяцев израильских обстрелов.

«Мы потеряли 80 процентов наших возможностей», - говорится в заявлении гражданской обороны. «Нашим бригадам стало очень трудно спасать раненых».

Работники скорой помощи заявили, что в последние дни их обстреливали израильские беспилотники в Рафахе и на севере Газы, не давая им возможности выполнять свою работу.

Израильские военные продолжают блокировать доставку помощи через контрольно-пропускные пункты Рафах и Керем-Шалом уже седьмой день, сообщают палестинские чиновники. Закрытие двух КПП вызвало тревогу среди гуманитарных работников — они предрекают неминуемый голод для 2,2 млн жителей Газы.

«Ограничение гуманитарного доступа - это вопрос жизни и смерти для жителей сектора Газа, которые и так страдают в условиях непрекращающихся бомбардировок и отсутствия продовольственной безопасности», - заявило в понедельник агентство ООН по делам палестинских беженцев.

«Нам срочно и безотлагательно нужен безопасный проход для гуманитарной помощи и работников», — добавили в агентстве.

Одни из самых сильных авиаударов пришлись на лагерь беженцев Джабалия, густонаселенный район к северу от города Газа. Лагерь Джабалия - крупнейший из восьми лагерей беженцев в осажденном секторе Газа, в котором проживает более 116 тыс. человек, официально зарегистрированных БАПОР. Реальное количество людей в лагере, скорее всего, гораздо выше.

В начале войны лагерь подвергался постоянным наземным и воздушным атакам Израиля. В последующие месяцы лагерь Джабалия оставалось одним одним из немногих мест, куда израильские военные не приходили с наземными операциями.

В субботу израильские военные заявили, что начали новую операцию в Джабалии, утверждая, что обнаружили там бойцов ХАМАС. Это прозвучало на фоне воздушного и наземного наступления на южный город Рафах, начавшегося вскоре после согласия ХАМАС на последнюю версию договора о прекращении огня.