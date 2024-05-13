В июне парламент Швеции должен проголосовать за соглашение об оборонном сотрудничестве (DCA) с Соединенными Штатами, которое предоставит США доступ к военным базам в Швеции и позволит хранить военную технику и оружие в скандинавской стране.

В последние недели вопрос размещения Швецией ядерного оружия на своей территории вызвал общественное обсуждение — критики призывают добавить в DCA соответствующий пункт, который бы запрещал это.

Правительство неоднократно настаивало на том, что в этом нет необходимости, ссылаясь в частности на решение парламента, запрещающее ядерное оружие в Швеции в мирное время.

В понедельник глава правительства Швеции Ульф Кристерссон подчеркнул, что военное время - это совсем другой контекст.

«В условиях войны это совершенно другое дело. Это полностью зависит от того, что будет происходить», - сказал он в интервью общественной радиостанции Swedish Radio.

«В самом худшем случае демократические страны в нашей части мира должны быть в состоянии защитить себя от стран, которые могут угрожать нам ядерным оружием», — добавил он.

Кристерссон настаивает на том, что любое решение о размещении ядерного оружия в Швеции будет приниматься Швецией, а не Соединенными Штатами.

«Швеция принимает решения на шведской территории», - сказал он, отметив, что «вся цель нашего членства в НАТО и нашей обороны заключается в том, чтобы не допустить возникновения такой ситуации».

Он добавил, что по его мнению, если бы Украина была членом НАТО, «она бы не подверглась нападению со стороны России».

Напомним, что Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года — через два месяца после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Тогда правительство Швеции подчеркивало, что будет настаивать на неприемлемости «размещения ядерного оружия <…> на территории Швеции».

Соседние Дания и Норвегия, которые уже давно являются членами альянса, также установили законодательный запрет на размещение на территории своих стран ядерного оружия в мирное время.