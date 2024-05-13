Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в Президентском комплексе. После двусторонних переговоров и встречи делегаций состоялась совместная пресс-конференция.

Президент Эрдоган выразил удовлетворение по поводу встречи: «Мы рады принимать Мицотакиса в Анкаре. У нас есть взаимопонимание о необходимости сохранения открытых каналов диалога. С господином премьер-министром мы провели очень искреннюю и конструктивную встречу». Президент Турции подчеркнул, что встречи направлены на решение взаимосвязанных проблем и увеличение товарооборота между странами до 10 млрд долларов.

«Борьба с террористическими организациями, такими как FETÖ и PKK, занимала особое место в нашей повестке дня. Наше единство в борьбе с терроризмом с Грецией постепенно укрепляется. Мы едины в том, что террористическим организациям нет места в будущем нашего региона», — добавил Эрдоган.

Президент Эрдоган подчеркнул важность решения кипрской проблемы на справедливой и устойчивой основе с учетом реалий на острове. Он также выразил надежду на дипломатическое решение конфликта между Израилем и Палестиной, подчеркнув, что Турция будет активно продвигать признание Государства Палестина.

Турецкий лидер также высказал свое мнение о ХАМАС. По его словам, ХАМАС – это движение сопротивления, которое защищает свои земли после оккупации, начавшейся с 1947 года. «Я не считаю ХАМАС террористической организацией. Я вижу ХАМАС как движение сопротивления, как людей, борющихся за защиту своей земли и своего народа», — подчеркнул глава Турции.

Мицотакис, в свою очередь, отметил, что это его четвертый визит в Турцию за последние 10 месяцев. Он заявил, что между Турцией и Грецией растет взаимопонимание, а отношения между странами устойчиво развиваются в позитивном ключе. Греческий премьер также выразил свою позицию по Израилю: «Наземное наступление и израильская оккупация неприемлемы. Гражданское население в Газе должно быть защищено».