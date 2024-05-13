Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал в воскресенье вооружить Израиль ядерными бомбами, чтобы «завершить войну». Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC News. Он также высказался в оправдание ядерных ударов, совершенных США в Японии в конце Второй мировой войны.

«Когда после Перл-Харбора мы оказались перед лицом уничтожения как нация, сражаясь с немцами и японцами, мы решили закончить войну бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки ядерным оружием. Это было правильное решение», - заявил Грэм.

«Дайте Израилю бомбы, необходимые ему для окончания войны, которую он не может позволить себе проиграть, и работайте с ним, чтобы свести потери к минимуму», — добавил он.

«Делайте все, что нужно, чтобы выжить как еврейское государство. Все, что вы должны сделать», — обратился сенатор к Израилю.

Представители ХАМАС осудили в понедельник риторику сенатора США Линдси Грэма за сравнение израильской войны в секторе Газа с ядерной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки в 1945 году.

ХАМАС назвал высказывания американского сенатора «шокирующими» и свидетельствующими «о его глубоком моральном падении и менталитете геноцида и колониализма, который ему свойственен».

Согласно заявлению, те же взгляды распространены и среди политической элиты США, которая «поддерживает полномасштабный геноцид» против беззащитных гражданских лиц, совершаемый израильской армией, «не имеющей нравственных ограничений».

Представители ХАМАС добавили, что заявления Грэма делают его «соучастником геноцидной войны».