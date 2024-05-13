ПОЛИТИКА
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Сенатор США: «Израиль спасет ядерный удар»
Республиканский сенатор Линдси Грэм призвал Израиль «завершить войну», применив ядерное оружие
Сенатор США: «Израиль спасет ядерный удар»
Сенатор Линдси Грэм / Photo: AP
13 мая 2024 г.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал в воскресенье вооружить Израиль ядерными бомбами, чтобы «завершить войну». Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC News. Он также высказался в оправдание ядерных ударов, совершенных США в Японии в конце Второй мировой войны.

«Когда после Перл-Харбора мы оказались перед лицом уничтожения как нация, сражаясь с немцами и японцами, мы решили закончить войну бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки ядерным оружием. Это было правильное решение», - заявил Грэм.

«Дайте Израилю бомбы, необходимые ему для окончания войны, которую он не может позволить себе проиграть, и работайте с ним, чтобы свести потери к минимуму», — добавил он.

«Делайте все, что нужно, чтобы выжить как еврейское государство. Все, что вы должны сделать», — обратился сенатор к Израилю.

Представители ХАМАС осудили в понедельник риторику сенатора США Линдси Грэма за сравнение израильской войны в секторе Газа с ядерной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки в 1945 году.

ХАМАС назвал высказывания американского сенатора «шокирующими» и свидетельствующими «о его глубоком моральном падении и менталитете геноцида и колониализма, который ему свойственен».

Согласно заявлению, те же взгляды распространены и среди политической элиты США, которая «поддерживает полномасштабный геноцид» против беззащитных гражданских лиц, совершаемый израильской армией, «не имеющей нравственных ограничений».

Представители ХАМАС добавили, что заявления Грэма делают его «соучастником геноцидной войны».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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