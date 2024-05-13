ВСУ оттеснили российские войска на севере Харьковской области в районе населенного пункта Волчанск. Об этом около 17:00 по местному времени сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в соцсетях.

В сообщении отмечается, что на севере населенного пункта продолжаются ожесточенные бои.

«Наши подразделения нанесли огненное поражение по противнику, потеснили его и проводят мероприятия по зачистке на северной окраине населенного пункта Волчанск», — говорится в заявлении руководства ВСУ.

Сообщается также о начале боев в окрестностях села Старица.

Генштаб отметил, что потери российских военных насчитывают «106 человек, 25 единиц вооружения и военной техники».

ВСУ также уточняют, что количество боевых столкновений на Харьковском направлении увеличилось до 12. На Лиманском, Краматорском, Северском и Покровском направлениях количество боевых столкновений также растет.

В понедельник о вторжении российских войск в Волчанск на севере Харьковской области заявляли представители воюющего на стороне ВСУ «Русского добровольческого корпуса» (РДК). Они отметили, что формирование ведет бои в северо-западной части города.

За последние две недели войска РФ захватили 9 населенных пунктов. Эти наступательные действия могут быть частью планов РФ по созданию «санитарной зоны» для объявленной защиты своих приграничных районов от обстрелов ВСУ.