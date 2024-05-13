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Эстония готова укрепить тыл Украины
О потенциальной отправке эстонского военного контингента на запад Украины заявил советник президента Эстонии
Эстония готова укрепить тыл Украины
Правительство Эстонии «серьезно» обсуждает возможность отправки войск на запад Украины, чтобы взять на себя «тыловые» функции украинских войск и освободить их для борьбы на фронте / Photo: Reuters
13 мая 2024 г.

Правительство Эстонии «серьезно» обсуждает возможность отправки войск на запад Украины, чтобы взять на себя «тыловые» функции украинских войск и освободить их для борьбы на фронте. Об этом сообщил в интервью советник президента Эстонии по нацбезопасности Мадис Ролл.

«Обсуждения продолжаются. <…>. Мы должны рассматривать все возможности. Мы не должны ограничивать себя в том, что мы можем сделать», — заявил он в интервью Breaking Defense на прошлой неделе.

Советник заявил, что в настоящее время исполнительная власть анализирует такую перспективу. Он отметил, что Эстония готова действовать в составе небольшой коалиции, хотя и предпочла бы совместные усилия в масштабе всего НАТО.

«Чтобы продемонстрировать более широкую объединенную силу и решимость», — добавил Ролл.

Он также подчеркнул, что «не исключено», что страны НАТО, выступающие против такого шага, со временем изменят свое мнение.

На прошлой неделе глава эстонских Сил обороны генерал Мартин Херем сообщил в интервью Breaking Defense, что несколько месяцев назад в его ведомстве обсуждался вопрос об отправке войск на запад Украины. Речь шла о выполнении контингентом задач «тылового» характера — медицинского обслуживания, логистики или противовоздушной обороны европейских городов.

Один из ключевых эстонских законодателей, председатель комитета по иностранным делам Марко Михкельсон, ранее заявил, что европейские страны «должны начать думать о коалиции желающих», чтобы оказать Киеву более непосредственную помощь, возможно, с прямыми боевыми силами.

Готовность разных стран направить некоторые силы на Украину является потенциальной линией размежевания внутри НАТО. В частности, Германия и США категорически отвергли идею отправки воинского контингента. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон, представители Чехии и стран Балтии, напротив, в разное время заявляли о готовности при определенных условиях отправить свои войска в Украину.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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