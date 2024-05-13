Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил в понедельник, что администрация президента Байдена не считает геноцидом убийства Израилем палестинцев в Газе.

Выступая перед прессой в Белом доме, Салливан сказал, что США хотят видеть ХАМАС побежденным. Он добавил, что палестинцы, оказавшиеся в центре войны, находятся в «аду», и что крупная военная операция Израиля в Рафахе была бы ошибкой.

«Мы не считаем происходящее в Газе геноцидом. Мы твердо и официально отвергаем это утверждение», - заявил Салливан.

По словам Салливана, США добиваются срочного прекращения огня и освобождения пленных. Он добавил, что не может предсказать, когда будет заключена сделка между сторонами и будет ли она заключена вообще.

Президент Джо Байден, который в этом году баллотируется на переизбрание, столкнулся с жесткой критикой со стороны своих прежних сторонников внутри страны за поддержку Израиля. В адрес Израиля же звучат обвинения в геноциде.

На сегодняшний день, согласно данным здравоохранительных органов Газы, более 35 тыс. палестинцев погибли в результате боевых действий, начатых Израилем в октябре 2023 года и продолжающихся до сих пор.