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Чем Египет поможет Газе?
Близкий к египетской армии «Союз арабских племен» Египта призвал руководство страны открыть альтернативный погранпереход из сектора Газа
Чем Египет поможет Газе?
Египетская племенная группа, тесно связанная с военными, в понедельник призвала власти Египта открыть новый переход через границу с сектором Газа / Photo: Reuters
13 мая 2024 г.

Египетская племенная группа, тесно связанная с военными, в понедельник призвала власти Египта открыть новый переход через границу с сектором Газа после вторжения Израиля в Рафах и установления контроля над пограничным переходом.

«Мы призываем немедленно создать альтернативный переход, пока Израиль не покинет наземный переход Рафах. Мы призываем <…> немедленно принять меры по обеспечению безопасности границ Египта с Газой», — говорится в заявлении «Союза арабских племен», которое цитирует в понедельник саудовский телеканал «Аль-Хадат». На прошлой неделе израильские военные заявили, что взяли под «оперативный контроль» палестинскую сторону контрольно-пропускного пункта Рафах — единственного пункта выезда и въезда между Газой и Египтом.

Операция израильских военных также заблокировала поступление жизненно важной помощи голодающему населению Газы. До вторжения этот КПП был единственным сухопутным пунктом пропуска в Газу, не контролируемым Израилем напрямую.

«Союз арабских племен» призвал президента Египта «способствовать тому, чтобы обязать Израиль покинуть пограничный переход Рафах» и навязать условия Египта.

«Союз арабских племен» — это альянс пяти египетских бедуинских племен, который был создан с заявленной целью объединения племен для поддержки египетского государства против угроз безопасности.

Президент Абдель Фаттах эль-Сиси был объявлен «почетным президентом» союза. В объединение входит «Союз синайских племен», военизированная группировка, которая в течение последнего десятилетия сражалась вместе с египетской армией против боевиков на Северном Синае.

Оба объединения возглавляет влиятельный бизнесмен, поддерживающий президента Сиси Ибрагим аль-Органи. Он также является владельцем строительной компании Sons of Sinai, которая является основным подрядчиком, нанятым египетским государством для реализации жилищных проектов на полуострове.

Спикером «Союза арабских племен» является проправительственный журналист и депутат Мустафа Бакри. Он заявлял, что объединение следует рассматривать как «фракцию египетской армии», что вызвало бурные дискуссии по поводу формирования военизированной структуры, которая действует параллельно официальным вооруженным силам.

В начале мая издание Middle East Eye сообщило, что военная разведка Египта недавно провела встречи с представителями синайских племен, чтобы обсудить их потенциальную роль в случае израильского вторжения в Рафах на юге Газы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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