Дональд Трамп опережает Джо Байдена в пяти важнейших штатах менее чем за полгода до дня выборов, показали последние опросы общественного мнения в США.

По результатам исследований, проведенных газетами New York Times, Philadelphia Inquirer и Siena College, бывший президент лидирует в Пенсильвании (три пункта), Аризоне (7), Мичигане (7), Джорджии (10) и Неваде (12).

Когда результаты опроса вызвали резонанс в медиа, представители Байдена опубликовали заявление Джеффа Гарина, специалиста по исследованиям от Демократической партии.

«Эти результаты нужно взвесить в сравнении с более чем 30 опросами, которые показывают, что Байден набирает обороты, и именно поэтому делать широкие выводы о гонке на основе результатов одного опроса — ошибка», — заявил Гарин.

В настоящее время Трамп сталкивается с судебной тяжбой по 34 уголовным обвинениям. Бывшему президенту, в частности, предъявлены четыре федеральных обвинения и 10 обвинений штата Джорджия в попытке подрыва выборов, а также 40 федеральных обвинений о его обращении с секретными документами.

Попытка Трампа оспорить победу Байдена в 2020 году вылилась в нападение на Конгресс 6 января 2021 года толпы, которой он велел «сражаться» за его дело. С беспорядками были связаны девять смертей, включая самоубийства сотрудников правоохранительных органов, и более 1200 арестов, включая сотни осужденных и заключенных в тюрьму.

New York Times отмечают, что «жажда перемен и недовольство экономикой и войной в Газе среди молодых, чернокожих и испаноязычных избирателей грозят расшатать демократическую коалицию президента». Опросы показали 20-процентную поддержку Трампа среди чернокожих избирателей, что в случае победы на выборах стало бы самым высоким уровнем такой поддержки республиканского кандидата со времен борьбы за гражданские права.

В результатах опросов, проведенных среди людей, которые считают себя готовыми голосовать, новости для Байдена оказались лучше: действующий президент лидирует в Мичигане и с небольшим отставанием в Висконсине и Пенсильвании. Победы в этих штатах может быть достаточно, чтобы Байден остался в Белом доме.

Избиратели, с которыми беседовала NYT, в качестве причин для отказа от Байдена в пользу Трампа называли проблемы стоимости жизни и недовольство социальным и политическим статус-кво.

Примечательно, что, по данным газеты, «почти 70% избирателей говорят, что политическая и экономическая системы страны нуждаются в серьезных изменениях или даже в полном упразднении».