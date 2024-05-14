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Москва чистит генеральские ряды
В Москве задержан начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Его обвиняют в уголовном преступлении
Москва чистит генеральские ряды
Генерал-лейтенант Юрий Кузнецов / Фото: Минобороны РФ / Others
14 мая 2024 г.

Российские правоохранительные органы сообщили о задержании начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрий Кузнецова.

Кузнецов задержан по подозрению в уголовном преступлении. Главным военно-следственным управлением ведется расследование. Следователь обратился в суд с просьбой заключить генерала под стражу.

По словам представителя правоохранительных органов, обыски прошли как на рабочем месте Кузнецова, так и в его доме. Другие детали уголовного дела пока не раскрываются.

С 2010 по 2023 годы Юрий Кузнецов возглавлял 8-е управление Генерального штаба Вооруженных сил России, которое отвечает за службу защиты государственной тайны, включая специальную связь, шифрование и военную цензуру.

В мае 2023 года Кузнецов был назначен начальником Главного управления кадров Минобороны России.

Значительные кадровые изменения в российском Министерстве обороны начались в прошлом месяце. 23 апреля Следственный комитет задержал заместителя министра обороны генерала Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Иванов курировал военно-строительный комплекс.

На следующий день Басманный суд Москвы арестовал генерала Иванова до 23 июня по ходатайству следствия.

Одновременно с Ивановым был арестован предприниматель Сергей Бородин, также обвиняемый по этому делу. 25 апреля был арестован третий обвиняемый — учредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин, которого подозревают в даче взятки.

12 мая стало известно о смещении Сергея Шойгу с поста министра обороны. Он назначен на новую должность секретаря Совета безопасности России, заменив на этом месте Николая Патрушева.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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