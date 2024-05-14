Сотрудник Разведывательного управления Министерства обороны США уволился с военной службы в знак протеста против политики Вашингтона, поддерживающей действия Израиля в секторе Газа. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети LinkedIn.

В своем заявлении майор сухопутных войск США Харрисон Манн назвал последствия конфликта в секторе Газа ужасающими и признался, что не может игнорировать их связь с его служебными обязанностями.

«Это вызывает у меня невероятное чувство вины и стыда», — отметил он.

По мнению Манна, «безусловная поддержка Израиля со стороны США вызвала гибель и голод десятков тысяч невинных палестинцев и угрожает дальнейшей эскалацией и расширением конфликта». Манн утверждает, что его работа, несмотря на ее административный и незначительный характер, способствовала поддержке этих действий.

«В какой-то момент, вне зависимости от обоснования, ты либо продвигаешь политику, приводящую к массовой гибели детей от голода, или ты этого не делаешь», — заявил Манн.

Военный сообщил, что подал заявление об отставке 1 ноября 2023 года. Газета The Washington Post уточнила, что заявление было одобрено 8 января и вступит в силу 3 июня.

В марте сотрудница Госдепартамента США Аннель Шелин, курирующая вопросы соблюдения прав человека на Ближнем Востоке, подала в отставку в знак протеста против поддержки боевых действий Израиля в секторе Газа. В октябре 2023 года Джош Пол, служащий Госдепартамента, также ушел в отставку, выразив несогласие с «недальновидной политикой» администрации Джо Байдена по отношению к конфликту на Ближнем Востоке.

В январе 2024 года американская газета Politico сообщила, что сотрудники Белого дома и Госдепартамента стали чаще публиковать анонимные письма, выражая протест против безоговорочной поддержки Соединенными Штатами Израиля.

В феврале этого года действующий солдат ВВС США совершил самосожжение возле посольства Израиля в знак протеста против произраильской политики Вашингтона.