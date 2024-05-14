Полиция Еревана задержала Амбика Сасуняна, члена террористической организации ASALA, участвовавшего в антиправительственных протестах. Его увезли в неизвестном направлении.

Напомним, в 1982 году Сасунян был обвинен в убийстве турецкого консула в Лос-Анджелесе Кемаля Арикана и приговорен к пожизненному заключению без права на амнистию. В 2016 году суд Калифорнии принял решение об условно-досрочном освобождении Сасуняна, которое должно было быть утверждено губернатором Калифорнии. После трехлетних обсуждений соответствующее решение было принято в декабре 2019 года.

Накануне в столице Армении было задержано более 150 человек за участие в протестах против делимитации армяно-азербайджанской границы.

Акции неповиновения начались утром. Представитель пресс-службы МВД Армении уточнил, что задержанные были доставлены в полицейские участки за нарушение по статье 182 КоАП, касающейся неподчинения полиции. После оформления соответствующих протоколов задержанных планируется отпустить.

Процесс делимитации границы начался 22 апреля. В рамках определения границ Армения передала Азербайджану четыре села в Газахском районе, которые принадлежали Азербайджанской ССР до 1990-х годов. Протокол с утвержденными линиями границы планируется подписать до 15 мая.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что на демаркированных участках границы будут размещены пограничные войска по соглашению с Азербайджаном.