Решение президента РФ Владимира Путина назначить на пост министра обороны экономиста Андрея Белоусова — призрак подготовки Москвы к затяжному конфликту. Такое мнение высказал глава Совбеза Украины Александр Литвиненко.

По его оценке, Белоусов — «опытный менеджер, способный обеспечить длительную войну на истощение». Кроме того, отметил украинский политик, у нового министра обороны есть «серьезные связи» со спецслужбами РФ, он также вхож в ближайший круг президента Путина.

«Это говорит о том, что Путин планирует войну на длительный период времени. И войну не только с Украиной, но и с Западом в целом. Войну с НАТО», — подчеркнул Литвиненко.

За два дня до назначения нового министра РФ перешла в наступление в северо-восточной части Харьковской области. Войска РФ смогли захватить девять сел, продвинувшись в приграничную зону, из которой российских военных выбили во время украинского контрнаступления в сентябре 2022 года.

Литвиненко заверил: несмотря на новое наступление на регион, Харькову на северо-востоке Украины не угрожает наземное вторжение.

«В настоящее время действия России в приграничной зоне продолжаются. Но можно сказать, что мы не видим угрозы нападения на город Харьков», — отметил глава Совбеза.

«Но там много русских, довольно много. На границе было около 50 000 человек. Сейчас их гораздо больше 30 000», — прокомментировал Литвиненко российское наступление в Харьковской области.

По его словам, цель операции РФ, вероятно, состоит в создании «буферной зоны», чтобы ограничить способность Киева наносить удары по приграничным регионам России, в частности, по Белгородской области.

Минобороны РФ отчиталось об успешном продвижении в Харьковской области, войскам удалось приблизиться к приграничному городу Волчанску, где, по сообщениям украинской стороны, идут интенсивные обстрелы.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил 13 мая, что за последние сутки более 30 городов и деревень «подверглись артиллерийским и минометным обстрелам противника». Ранения получили по меньшей мере девять человек.