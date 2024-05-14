Джо Байден подписал двухпартийный закон, запрещающий импорт обогащенного урана из России. Это первая подобная санкция со стороны Вашингтона в отношении российской атомной промышленности.

До этого, несмотря на призывы Киева, США не спешили ограничивать поставки урана, поскольку американские АЭС сильно зависят от российского топлива. Четверть (24%) всего обогащенного урана на 93 АЭС в США импортирована из России.

Запрет на импорт топлива для атомных электростанций вступает в силу примерно через 90 дней. В законе оставили лазейку, которая позволит Министерству энергетики США делать исключения на импорт урана из РФ в случае проблем с поставками вплоть до 2028 года.

Сразу после вторжения России в Украину США запретили импорт российской нефти и газа, стремясь перекрыть источники иностранной выручки для России. С тех пор США и их союзники ввели дополнительные санкции против России и ее обширной энергетической отрасли.

США считаются крупнейшим импортером и потребителем ядерного топлива в мире. Однако нынешние мощности страны по обогащению урана могут обеспечить только 30% внутренних потребностей, говорится в отчете Палаты представителей о недавно принятом законе.

Законодатели также подчеркивают зависимость США от «российской государственной атомной энергетической компании «Росатом» и ее дочернего предприятия «Техснабэкспорт» (Tenex)».

Кэтрин Хафф, помощник министра энергетики по ядерной энергетике, заявила на прошлой неделе, что США с 2022 года готовятся к возможности того, что Москва может прекратить продавать им уран.

Поэтому Вашингтон продумывает запасные пути, включая увеличение внутренних мощностей по переработке уранового топлива, а также диверсификацию поставщиков — в этом свете США обратились к Казахстану, Монголии, а также ряду африканских стран. Хафф уточнила, что такие страны, как Канада, Франция и Япония, вызвались помочь США справиться с последствиями запрета российского урана.

«Закон укрепит энергетическую и экономическую безопасность нашей страны за счет сокращения и, в конечном счете, устранения нашей зависимости от России в области гражданской ядерной энергетики», — прокомментировал закон советник по нацбезопасности США Джейк Салливан.

В законе о запрете импорта российского урана также указано, что правительство США выделит $2,7 млрд для финансирования американского радиоактивного сектора.