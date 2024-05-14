ПОЛИТИКА
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РФ видит риск «цветных революций» в Центральной Азии
Замглавы МИД России Михаил Галузин предупредил о риске «цветных революций» из-за политики США, ЕС и НАТО в регионе
РФ видит риск «цветных революций» в Центральной Азии
Михаил Галузин / Фото: Reuters / Others
14 мая 2024 г.

На открытии IV Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» в Уфе заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил о потенциальной угрозе «цветных революций» в Центральной Азии по причине политики США, Евросоюза и НАТО.

«Мы видим и то, что в Вашингтоне и Брюсселе ведут нечестную игру, чтобы решить сверхзадачу — получить доступ к ресурсной базе региона и контролю за прилегающими через него транспортными артериями, а также системой водопользования. Мы исходим из того, что по достижении этих целей правительства стран Центральной Азии перестанут быть для Запада попутчиками, а соответственно, во весь рост заявит о себе опасность «цветных революций», — заявил Галузин.

Дипломат также считает, что стратегический расчет «недружественных стран» заключается в том, чтобы посеять рознь между Россией и центральноазиатскими республиками. Галузин подчеркнул: «Россия полностью уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность государств Центральной Азии».

Как утверждает Галузин, в столицах стран Центральной Азии осознают негативные последствия от чрезмерного сближения с Западом и присоединения к санкциям против России. Он также отметил, что Россия остается значимым экономическим партнером региона, приведя данные о доле внешней торговли Центральной Азии, существенная часть которой приходится на Россию: «Сейчас объем таких расчетов с Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном достиг 80%, с Узбекистаном — 55%, с Туркменистаном — 24%».

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