Индийское агентство по сертификации судов отозвало страховку, выданную российским нефтяным танкерам, попавшим под санкции США. Как сообщается на сайте агентства, в настоящий момент данные суда обратились к российскому поставщику.

Крупнейшие мировые страховщики и производители судовых двигателей уже отозвали страховку для российского танкерного флота, на который Москва полагается для поддержания своей нефтяной торговли после введения санкций Вашингтоном и его союзниками за вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Индийский регистр судов (IRClass), который входит в число ведущих мировых сертификаторов и является членом Международной ассоциации классификационных обществ (IACS), за последние два года стал одним из основных поставщиков услуг по сертификации безопасности для российских судов. Однако в феврале, после включения российского судоходного гиганта «Совкомфлот» в санкционный список, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США наложило санкции и на 14 судов, сертифицированных IRClass.

Согласно информации на сайте IRClass, два из этих 14 судов — NS Consul и NS Creation — по-прежнему сертифицированы, в то время как с остальных 12 судов страховка была снята. Эти 12 судов были переданы в Российский морской регистр судоходства (РМРС).

Отсутствие сертификата IACS может затруднить доступ в некоторые порты, включая порты Индии, даже если имеются другие сертификаты.

Большинство танкеров, некоторые из которых сменили название после утраты сертификата IRClass, сейчас стоят на якоре или направляются в российские порты, такие как Находка и Владивосток.