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Индия России больше не помощник
Индийское агентство по сертификации судов отозвало страховку, выданную российским нефтяным танкерам, попавшим под санкции США
Индия России больше не помощник
Крупнейшие мировые страховщики отозвали страховку для российского танкерного флота / Photo: Reuters
14 мая 2024 г.

Индийское агентство по сертификации судов отозвало страховку, выданную российским нефтяным танкерам, попавшим под санкции США. Как сообщается на сайте агентства, в настоящий момент данные суда обратились к российскому поставщику.

Крупнейшие мировые страховщики и производители судовых двигателей уже отозвали страховку для российского танкерного флота, на который Москва полагается для поддержания своей нефтяной торговли после введения санкций Вашингтоном и его союзниками за вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Индийский регистр судов (IRClass), который входит в число ведущих мировых сертификаторов и является членом Международной ассоциации классификационных обществ (IACS), за последние два года стал одним из основных поставщиков услуг по сертификации безопасности для российских судов. Однако в феврале, после включения российского судоходного гиганта «Совкомфлот» в санкционный список, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США наложило санкции и на 14 судов, сертифицированных IRClass.

Согласно информации на сайте IRClass, два из этих 14 судов — NS Consul и NS Creation — по-прежнему сертифицированы, в то время как с остальных 12 судов страховка была снята. Эти 12 судов были переданы в Российский морской регистр судоходства (РМРС).

Отсутствие сертификата IACS может затруднить доступ в некоторые порты, включая порты Индии, даже если имеются другие сертификаты.

Большинство танкеров, некоторые из которых сменили название после утраты сертификата IRClass, сейчас стоят на якоре или направляются в российские порты, такие как Находка и Владивосток.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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