Кинорежиссер Мохаммад Расулоф, обладатель «‎Золотого медведя»‎ Берлинского кинофестиваля и наград в Каннах, тайно покинул Иран после того, как местный суд приговорил его к восьми годам тюремного заключения.

Решение суда было вынесено после того, как последний фильм режиссера «Семя священного инжира» пошел в конкурсную программу Каннского кинофестиваля.

Жан-Кристоф Симон, генеральный директор компаний Films Boutique и Parallel45, дистрибьюторов фильма, подтвердил, что Расулоф благополучно добрался из Ирана в Европу.

«Мы очень рады и испытываем большое облегчение от того, что Мохаммад благополучно прибыл в Европу после опасного путешествия. Мы надеемся, что он сможет присутствовать на премьере в Каннах», — отметил Симон.

Расулоф широко известен во всем мире и считается чуть ли не самым знаменитым ныне живущим режиссером Ирана. Хотя его фильмы запрещены на родине. На прошлой неделе суд приговорил режиссера к восьми годам лишения свободы, порке, штрафу и конфискации имущества.

«Я прибыл в Европу несколько дней назад после долгого и сложного путешествия <...> У меня не было много времени, чтобы принять решение. Я должен был выбрать между тюрьмой и отъездом из Ирана. С тяжелым сердцем я выбрал изгнание», — уточнил Расулоф.

По словам режиссера, из-за конфискации паспорта в сентябре 2017 года ему пришлось покинуть страну тайно. Режиссер также раскритиковал «‎‎жестокие репрессии иранского режима» после протестов 2022 года.

В прошлом месяце власти Ирана вынесли смертный приговор 33-летнему иранскому рэперу Тоомаю Салехи после того, как он выступил в поддержку прав женщин.

Расулоф отметил, что «масштабы и интенсивность репрессий в Иране» достигли такой степени, что каждый день люди ожидают новостей тревожных новостей, связанных с государством. Он подчеркнул, что государственная машина Ирана «систематически нарушает права человека». При этом он отметил, что для героев его фильмов, остающихся в Иране, сохраняются риски преследований.