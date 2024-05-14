Суд в Мюнстере постановил, что разведывательная служба Германии имеет право следить за ультраправой партией «Альтернатива для Германии» (АдГ), так как та подозревается в распространении экстремизма. Инстанция отклонила апелляцию партии.

Это решение означает, что спецслужбы и дальше могут вести наблюдение за членами АдГ. По версии суда, в прошлом политики партии неоднократно высказывали нацистские лозунги и идеи расового превосходства. Это дает достаточную правовую основу для решения позволить спецслужбам следить за политиками.

АдГ решительно отвергла решение суда. По словам представителей партии, это политическая попытка дискредитировать партию перед грядущими парламентскими выборами. Сейчас АдГ идет на втором месте по популярности в ФРГ — сразу после консервативного блока ХДС/ХСС.

Канцлер Олаф Шольц приветствовал решение суда, назвав это доказательством того, что «наше конституционное государство защищает нашу демократию — в том числе от угроз изнутри».

Руководитель АдГ Тино Хрупалла предположил, что вердикт был политически мотивирован, поскольку он вынесен в преддверии европейских выборов в следующем месяце, на которых партия надеется добиться успеха.

Роман Ройш, член национального руководства «‎Альтернативы для Германии»‎, заявил, что партия подаст апелляцию.

Это решение стало еще одним ударом для партии в преддверии ключевых выборов в ЕС и региональных голосований на востоке ФРГ. Партия и без этого проходит через большой репутационный скандал из-за слива беседы ее лидеров о необходимости выслать всех мигрантов из Германии. Кроме того, партия попала в китайский шпионский скандал, а также в аналогичное дело из-за якобы обнаруженного российского финансирования АдГ.

Судебный спор начался в 2021 году, когда служба внутренней разведки Германии BfV назвала AfD «подозреваемой» правой экстремистской группировкой, что дало властям больше полномочий для сбора информации о ней. Партия оспорила это решение в суде, однако Высший административный суд Мюнстера отклонил апелляцию.