13 мая 49 сотрудников музеев Ватикана начали юридический процесс против Святого Престола, обвиняя администрацию в плохих условиях труда.

Лаура Сгро, юрист, представляющая музейных сотрудников, заявила, что они «‎‎столкнулись со средой, которая подрывает их достоинство и здоровье».

По словам адвоката, сотрудники жалуются на условия труда, которые не уважают основные права любого работника. Есть несколько критических моментов, на которые сотрудники уже несколько раз жаловались за эти годы: администрация музеев якобы требовала от музейных сотрудников работать сверхурочно, при этом оплачивая эти часы по более низким ставкам.

Кроме того, Святой Престол не делал достаточно для охраны здоровья и безопасности сотрудников музеев, говорит юрист.

Сгро также отметила, что сотрудники якобы сталкивались с дисциплинарными взысканиями, если брали больничный и их не оказывалось дома во время визитов врача Ватикана, которые должны происходить в течение 24 часов после начала больничного.

«Это безумие», — подчеркнула адвокат. — «Музейные сотрудники рискуют получить дисциплинарное взыскание, даже если выйдут на час, чтобы посетить своего врача».

Не получив ответа от администрации, музейные работники решили пойти в высшую инстанцию города-государства. Претензию рассмотрит Governatorato — административный орган, который управляет Ватиканом.

Петиция представляет собой первый официальный шаг в обязательном процессе примирения в соответствии с законодательством Ватикана. Если Governatoro не удовлетворит требования работников, дело может быть передано в суд Ватикана. Тогда это станет первым таким иском против папы римского в истории крошечного государства.

В музеях Ватикана работает около 700 человек. 49 участников спора — граждане Италии, которые работают в Ватикане много лет. При этом профсоюзы в Ватикане запрещены.

Музеи Ватикана считаются одними из самых посещаемых в мире. В 700 выставочных залах находятся произведения искусства мирового уровня, включая Сикстинскую капеллу Микеланджело.