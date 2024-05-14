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Запад из России не ушел: прибыль выросла
Фирмы из стран Запада, оставшиеся в России, в прошлом году заработали на 40% больше, чем до начала войны
Запад из России не ушел: прибыль выросла
Reuters / Reuters
14 мая 2024 г.

Не все западные фирмы покинули российский рынок после начала войны в Украине в феврале 2022 года. Оставшиеся игроки — на фоне практически полного отсутствия конкурентов — рекордно нарастили прибыль.

По подсчетам «Новой Газеты.Европа», западные компании заработали в 2023 году в РФ 1,3 трлн рублей ($14,1 млрд). Это на 40% больше, чем в 2021 году.

Почти половина рекордной суммы приходится на российские активы трех гигантов — французской нефтегазовой компании TotalEnergies, британского энергетического концерна ВР и австрийского банка Raiffeisen. Все три отказались покидать Россию, однако свернули часть операций.

«На третий год полномасштабного вторжения России в Украину западные компании продолжают создавать видимость «ухода» с российского рынка, но на самом деле они вполне успешно зарабатывают в стране-агрессоре», — пишет издание со ссылкой на свои подсчеты.

По большей части доходы западных компаний, оставшихся в России, были заморожены — еще в марте 2022 года правительство РФ запретило иностранным инвесторам выводить прибыль, а также обязало при продаже российских активов и уходе с рынка делать существенные скидки. Валюта стала дополнительной поддержкой для российской экономики, которая перестроилась на военные рельсы.

Главным бенефициаром западного бизнеса, не побоявшегося остаться в России, стал российский бюджет, пишет газета. В 2023 году 100 крупнейших иностранных компаний перечислили в него более 400 млрд рублей ($4,3 млрд) налога на прибыль. Это около 1,5% доходов федерального бюджета РФ в 2023 году.

Японские Mitsui и Mitsubishi заработали в прошлом году на двоих более $754 млн на российском рынке.

Больше всего за время войны заработал венгерский банк OTP: он увеличил чистую прибыль примерно в 200 раз, с $1,4 млн в 2022 году до почти $272 млн в 2023 году. Банк объяснил это значительным увеличением доходов от розничного кредитования и транзакционного бизнеса.

Украина вносила венгерский банк в «список спонсоров войны», однако была вынуждена исключить его из этого списка, после того как Будапешт пригрозил заблокировать очередной транш европейской помощи Киеву.

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