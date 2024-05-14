Пропалестинские активисты освистали полицию во время столкновения в университете Амстердама

Спецназ разогнал пропалестинских демонстрантов, которые пытались забаррикадироваться в Амстердамском университете. Ранее в Нидерландах прошла национальная акция, в рамках которой студенты и преподаватели нескольких университетов вышли на улицы в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. #trtнарусском #амстердам #митинг #палестина #университет #студенты #газа #израиль #палестинцы #протест #израильтяне #нидерланды #trtrussian