ПОЛИТИКА
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Пропалестинские активисты освистали полицию во время столкновения в университете Амстердама
Спецназ разогнал пропалестинских демонстрантов, которые пытались забаррикадироваться в Амстердамском университете. Ранее в Нидерландах прошла национальная акция, в рамках которой студенты и преподаватели нескольких университетов вышли на улицы в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. #trtнарусском #амстердам #митинг #палестина #университет #студенты #газа #израиль #палестинцы #протест #израильтяне #нидерланды #trtrussian
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14 мая 2024 г.
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