Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Украину, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной на фоне нового российского наступления в Харьковской области.

Это первый визит американского дипломата в Украину с тех пор, как Конгресс одобрил пакет военной помощи Киеву на $61 млрд. Президент Джо Байден подписал законопроект 24 апреля.

По данным агентства Reuters, Блинкен намерен «послать сильный сигнал поддержки украинцам, которые, очевидно, переживают очень трудные времена».

«Задача госсекретаря здесь — поговорить о том, как наша дополнительная помощь будет оказана таким образом, чтобы помочь укрепить их оборону и дать им возможность все больше и больше перехватывать инициативу на поле боя», — цитирует издание неназванного чиновника из Белого дома.

По словам собеседника агентства, украинские военные уже получили первые партии оружия из нового пакета вооружений от США. В него, в частности, вошли артиллерия, ракеты большой дальности, известные как ATACMS, и перехватчики ПВО.

Блинкен намерен заверить украинских официальных лиц, включая президента Владимира Зеленского, в неизменной поддержке США. В течение последних шести месяцев Киев находится в невыгодном положении на поле боя из-за истощения запасов.

Российские войска медленно продвигались, в основном в Донецкой области на юге, пользуясь нехваткой живой силы и артиллерийских снарядов у Вооруженных сил Украины (ВСУ). На прошлой неделе войска РФ начали наступление еще на одном фронте — на северо-востоке Харьковской области.

13 мая советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон пытается ускорить «темпы поставок» оружия в Украину, чтобы помочь ей обратить вспять свое невыгодное положение.

«Задержка поставила Украину в затруднительное положение, и мы пытаемся помочь им выбраться из этой ямы как можно быстрее», — отметил Салливан, добавив, что на этой неделе США объявят о новом пакете вооружений.