Правоохранительные органы задержали еще одного высокопоставленного чиновника Минобороны России. Вслед за заместителем министра РФ Тимуром Ивановым арестовали начальника управления кадров генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, наказание предполагает лишение свободы сроком до 15 лет.

С 2010 по 2023 годы генерал работал в должности начальника 8-го управления Генерального штаба ВС РФ, которое занимается вопросами защиты государственной тайны в рамках Минобороны. «По данным следствия, в 2021–2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генерального штаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу», — говорится в сообщении СКР.

Дома у Кузнецова нашли более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и другие предметы роскоши, сообщили в СКР. Найденное в квартире кадровика несколько уступает имуществу, обнаруженному у бывшего замминистра Иванова. За свою карьеру Иванов обзавелся несколькими роскошными усадьбами на миллиарды рублей, домом в 1500 квадратов, раритетным ЗиС и другими коллекционными автомобилями.

Эксперты, опрошенные TRT на русском, сходятся во мнении, что отставка министра обороны Сергея Шойгу и задержания сотрудников ведомства говорят о начале масштабной чистки в министерстве.

«Мы еще услышим о новых арестах, поскольку и дело Тимура Иванова затрагивает большое количество людей разных уровней. Очевидно, что это масштабное дело будет раскручиваться, и арест руководителя управления кадров Юрия Кузнецова позволит как раз понять, кто с кем сотрудничал, руководил и неофициально принимал решения. Для следствия его задержание — технический момент», — пояснил TRT на русском политолог Илья Гращенков.

Задержания высокопоставленных чиновников проходят на фоне отставки Сергея Шойгу с поста министра обороны. Новым главой ведомства стал экономист Андрей Белоусов. У него нет армейского опыта, но для России такая история не новая — Шойгу в армии также не служил.

«Правоохранительные органы работают, и мы вполне можем услышать о новых делах. Ну и в целом с приходом нового министра обороны следует ожидать достаточно большую кадровую чистку. Это не значит, что она будет связана с уголовными делами, но какие-то отставки еще точно будут», — отметил в разговоре с TRT на русском президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко.

В должности начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ Юрий Кузнецов отметился несколькими решениями. В 2017-м он сообщил о планах Минобороны создать новый род войск для борьбы с киберугрозами. А спустя год распорядился подавить сотовую связь на территории российских баз в Сирии из-за атак беспилотников на Хмеймим и Тартус.

В мае прошлого года президент России Владимир Путин назначил его на должность начальника Главного управления кадров Минобороны. В апреле 2024-го Кузнецов принял участие в церемонии награждения российских солдат, которая прошла в одном из госпиталей.

На сайте министерства указано, что Кузнецов награжден орденом Александра Невского, орденом «За военные заслуги», орденом Почета и многими медалями. Он заслуженный военный специалист РФ, кандидат технических наук.