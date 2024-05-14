ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Мумбаи ураган унес жизни 14 человек
В результате урагана в Мумбаи погибли по меньшей мере 14 человек, около 60 получили ранения. Порывистый ветер вырывал с корнем деревья, а ливень и пыльная буря вызвали хаос на дорогах и перебои с электричеством. В районе Гхаткопаре билборд размером 70 на 50 метров из-за сильного ветра упал на дома и заправочную станцию. #Индия #ураган #Мумбай #ветер #ливень #буря #непогода #стихия #погибшие #раненые
ьитиьт / Others
14 мая 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us