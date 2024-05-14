В Мумбаи ураган унес жизни 14 человек

В результате урагана в Мумбаи погибли по меньшей мере 14 человек, около 60 получили ранения. Порывистый ветер вырывал с корнем деревья, а ливень и пыльная буря вызвали хаос на дорогах и перебои с электричеством. В районе Гхаткопаре билборд размером 70 на 50 метров из-за сильного ветра упал на дома и заправочную станцию. #Индия #ураган #Мумбай #ветер #ливень #буря #непогода #стихия #погибшие #раненые