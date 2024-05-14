Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар и министр экономики Азербайджана Михаил Джаббаров приняли участие в церемонии подписания Соглашения о сотрудничестве в области природного газа между Турцией и Азербайджаном, которая состоялась в Стамбуле.

На пресс-конференции после церемонии Байрактар отметил, что сильная воля, выраженная президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, является самым наглядным показателем и гарантом двустороннего сотрудничества. Он напомнил, что отношения между двумя странами достигли уровня стратегического союзничества после подписания Шушинской декларации 15 июня 2021 года.

Байрактар подчеркнул, что Шушинская декларация стала своего рода дорожной картой для сотрудничества между двумя государствами, и что это сотрудничество охватывает не только дипломатическую и военную сферы, но и экономику с энергетикой.

Министр отметил, что две страны совместно реализовали множество проектов, в том числе нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан. Этот нефтепровод играет важную роль в поставках азербайджанской нефти, а также нефти из Каспийского региона и Кавказа в Турцию и через Турцию на мировые рынки. Байрактар подчеркнул, что данный проект является важным для обеспечения стабильности мировых поставок нефти.

Байрактар напомнил о совместных проектах, таких как газопровод Баку — Тбилиси — Эрзурум и проект Трансанатолийского газопровода (TANAP), и добавил: «Турция и Азербайджан своим примерным сотрудничеством вносят значительный вклад в обеспечение энергетической безопасности как своих стран, так и Европы. С сегодняшним подписанным соглашением наши отношения в области природного газа выходят на новый уровень. В соглашении предусматривается поставка дополнительных объемов газа из Азербайджана и Каспийского региона в Турцию, а также в Европу через Турцию. Кроме того, мы договорились о поставках туркменского газа через Азербайджан и Грузию в Турцию».

Байрактар сообщил, что к числу совместных проектов добавился новый газопровод Игдыр — Нахчыван, который обеспечит поставки газа в Нахичеванскую автономную республику Азербайджана. Он отметил, что к зиме планируется завершение строительства газопровода.

Министр экономики Азербайджана Михаил Джаббаров подчеркнул, что Турция и Азербайджан — братские страны, и отметил важность нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан для объединения тюркских государств Центральной Азии.

Джаббаров добавил, что сегодняшнее соглашение отражает долгосрочную политику двух стран, направленную на реализацию крупных проектов, которые способствуют энергетической безопасности Европы. Джаббаров также отметил значимость газопровода Игдыр — Нахчыван для энергетической безопасности Нахчываня и укрепления братских отношений между Турцией и Азербайджаном. Он подчеркнул, что данные инвестиции являются результатом процессов стабилизации в экономике Турции.