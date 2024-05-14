ПОЛИТИКА
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Третий президент Украины: мне стыдно слышать аргумент — усталость от войны
«Каждый день мы платим своими жизнями», — третий президент Украины Виктор Ющенко считает, что принятие решения о военной помощи украинцам должно быть без промедлений. Напомним, накануне президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму $400 млн. Эти средства будут направлены в том числе на «оборонные товары и услуги», а также на «военную подготовку для оказания помощи Украине». #trtнарусском #украина #президент #ющенко #война #байден #россия #сша #помощь #финансы #военнаятехника
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14 мая 2024 г.
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