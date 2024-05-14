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МВД России: мигранты не главные преступники
Доля совершенных иностранцами преступлений составляет всего 4%, заявили в МВД России, что противоречит ранее озвученным словам председателя Следственного комитета, обвинившего мигрантов в атаке на российские «тылы»
МВД России: мигранты не главные преступники
Доля совершенных иностранцами преступлений составляет 4% / Photo: Reuters
14 мая 2024 г.

Исполняющий обязанности министра внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что мигранты в России совершают всего 4% от общей массы всех преступлений.

«Что касается преступности, цифра не столь высокая. Преступления, совершенные иностранцами, в общем массиве составляют 4%», — отметил российский государственный деятель.

Колокольцев предостерег от ксенофобии, впадения в крайности и от необоснованных репрессивных мер к мигрантам, пообещав при этом новую миграционную реформу, призванную усилить контроль за пребыванием иностранных граждан в Российскую Федерацию.

Это противоречит ранее озвученным словам председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, обвинившего иностранцев непропорционально высоком количестве преступлений.

«Вот такая идея высказывается людьми: пока русские на фронте, мигранты атакуют наши тылы. <…> Нам наши коллеги из прокуратуры Узбекистана говорили: «Зачем вы их берете? Они тут-то никому не нужны, а вы их берете к себе и даете гражданство». <…> И миграционная преступность молодеет», — заявил председатель Следственного комитета в начале апреля.

К концу апреля аэропортах России и у наземных пограничных пунктов скопилось более 4 тыс. граждан стран Центральной Азии. Власти Кыргызстана и Таджикистана рекомендовали согражданам отложить свои поездки в РФ на неопределенный срок.

Трудности, с которыми стали сталкиваться мигранты из центральноазиатских стран на территории РФ, начались после трагедии в московском концертном зале «Крокус Сити Холл». Тогда на посетителей зала было совершенно нападение группы вооруженных людей — в результате расстрела погибли десятки человек. По версии российских следственных органов, к расстрелу были причастны граждане Таджикистана.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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