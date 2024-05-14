Кандидат на должность министра обороны России Андрей Белоусов исключил возможность проведения новой мобилизации в стране. Как передает РБК, об этом он заявил в ходе пленарного заседания Совета Федерации, где рассматривается вопрос о его назначении на высокий пост.

По словам Белоусова, несмотря на имеющиеся проблемы с комплектованием вооруженных сил, о новой мобилизации граждан вопрос не стоит.

«Специально хочу подчеркнуть, что речь не идет о мобилизации, о каких-то чрезвычайных мерах, речь идет о плановых мерах. Но, тем не менее этот процесс уже запущен — как призыв граждан, так и особенно важно — контрактование», — заявил он (цитата по «Интерфаксу»).

Вместо этого будут проводиться плановые мероприятия, ориентированные в первую очередь на контрактную службу и вопросы военного образования.

Ранее официальные лица РФ неоднократно опровергали необходимость новой волны мобилизации, предпочитая этому набор добровольцев. На данный момент, по официальным данным, на военную службу уже привлечено свыше 600 тыс. человек.

Так называемая «частичная мобилизация» в России проводилась с 21 сентября по 28 октября 2022 года, в ее рамках было призвано 300 тыс. граждан.

Вопрос о возможности новой волны мобилизации в России нередко поднимают в Украине. В частности, президент Украины Владимир Зеленский в начале апреле предупреждал о возможности призыва в России 300 тыс. дополнительных военных к июню текущего года.