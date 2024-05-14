14 мая президент США Джо Байден объявил свое решение резко увеличить тарифы на широкий ассортимент китайского импорта, что включает сталь, алюминий, электромобили, полупроводники, чипы, критически важные минералы, солнечные батареи и другие товары.

Это решение обещает обострить торговую войну с Пекином. Принятое решение связывают с попыткой Байдена завоевать голоса избирателей, которые критически оценивают его экономическую политику. Как отмечает Белый дом, введенные меры затрагивают товары на сумму $18 млрд.

Министерство коммерции Китая немедленно отреагировало на действия США, заявив, что Пекин выступает против новых тарифов и «примет меры для защиты своих интересов». Советница Белого дома по вопросам национальной экономики Лаэль Брейнард в интервью Reuters подчеркнула, что действия Байдена направлены на борьбу с «нечестной практикой Китая, такой как принудительная передача технологий и кража интеллектуальной собственности».

Однако решение Байдена не впечатлило бывшего президента США Дональда Трампа. Предполагаемый кандидат в президенты от Республиканской партии раскритиковал президента США его за недостаточно решительные действия.

«Он [Байден] хочет ввести большие тарифы в отношении Китая. <...> Но где он был три с половиной года? Это надо было сделать давно. Они должны принять [эти меры] в отношении и других транспортных средств [помимо электромобилей], они должны сделать это и в отношении многих других товаров», — заявил Трамп в комментарии для журналистов.