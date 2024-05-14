ПОЛИТИКА
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Байден наносит удар по Китаю: Трамп недоволен
Президент США Джо Байден объявил о значительном повышении тарифов на широкий спектр китайских товаров, включая аккумуляторы для электромобилей и полупроводники. Китай обещает ответные меры на действия Вашингтона
Байден наносит удар по Китаю: Трамп недоволен
Джо Байден / Others
14 мая 2024 г.

14 мая президент США Джо Байден объявил свое решение резко увеличить тарифы на широкий ассортимент китайского импорта, что включает сталь, алюминий, электромобили, полупроводники, чипы, критически важные минералы, солнечные батареи и другие товары.

Это решение обещает обострить торговую войну с Пекином. Принятое решение связывают с попыткой Байдена завоевать голоса избирателей, которые критически оценивают его экономическую политику. Как отмечает Белый дом, введенные меры затрагивают товары на сумму $18 млрд.

Министерство коммерции Китая немедленно отреагировало на действия США, заявив, что Пекин выступает против новых тарифов и «примет меры для защиты своих интересов». Советница Белого дома по вопросам национальной экономики Лаэль Брейнард в интервью Reuters подчеркнула, что действия Байдена направлены на борьбу с «нечестной практикой Китая, такой как принудительная передача технологий и кража интеллектуальной собственности».

Однако решение Байдена не впечатлило бывшего президента США Дональда Трампа. Предполагаемый кандидат в президенты от Республиканской партии раскритиковал президента США его за недостаточно решительные действия.

«Он [Байден] хочет ввести большие тарифы в отношении Китая. <...> Но где он был три с половиной года? Это надо было сделать давно. Они должны принять [эти меры] в отношении и других транспортных средств [помимо электромобилей], они должны сделать это и в отношении многих других товаров», — заявил Трамп в комментарии для журналистов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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